Slipknot était à deux doigts de tout plaquer

C'est bien connu, la carrière d'un groupe de musique n'a rien d'un long fleuve tranquille. Slipknot n'est pas une exception. Son chanteur, Corey Taylor, l'a reconnu dans une interview à Kerrang!: «C'est sûr, il y a certainement eu plus de moments de tension que de bons moments. Cela demande un sacré travail d'être dans ce groupe».

Ce n'est pas tout. Le quadragénaire américain a confié que Slipknot était carrément passé à deux doigts de la dissolution juste après la sortie de son premier disque, en 1999. «Notre carrière était en pleine ascension. Nous avons eu de sérieuses discussions sur l'idée de nous séparer et de le faire à la Sex Pistols, c'est-à-dire sortir un énorme album et dire ensuite: "Allez tous vous faire foutre, on se casse"». Corey Taylor, d'ailleurs, a failli aussi jeter l'éponge plusieurs fois.

Avec le recul, il se dit heureux de ne pas l'avoir fait: «Le retour sur investissement est fantastique. On est toujours au top avec de superbes shows et toujours de la bonne musique. Surtout, on est arrivés à toucher la nouvelle génération. Ça, c'est dingue». De concerts, il en est justement question actuellement, puisque Slipknot est en pleine tournée mondiale. Il a d'ailleurs fait salle comble à la Rockhal le 1er février dernier. Le groupe de metal américain poursuivra sa route en Europe avant de s'envoler ensuite pour l'Asie et l'Amérique du Nord.

(L'essentiel)