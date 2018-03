Editors se fait violence avec un opus plus léger

Toujours se méfier des apparences. Si Editors a intitulé son nouvel opus «Violence», ce sixième album studio est loin d’être le plus sombre sorti par le groupe de Birmingham. Les Britanniques ont pris l’habitude, après des premiers disques s’inscrivant dans une mouvance post-punk, de rebattre les cartes à chaque sortie, quitte à déboussoler leurs fans.

Si la violence est présente sur ce nouvel album d’Editors, la bande à Tom Smith a tout mis en œuvre pour bâtir un sanctuaire où s’en tenir éloigné. «Je ne regarde plus les infos et préfère me concentrer sur ma famille et mes amis, sur ce qui est important pour moi» explique le leader du groupe.

Musicalement, la formation confirme le virage électro opéré il y a quelques années, avec des titres comme «Nothingness» ou «Violence». Coproduit par Leo Abrahams, qui a travaillé avec Wild Beasts et Florence + The Machine, ce sixième opus s’avère court mais varié, avec de belles réussites: le second single «Hallelujah (So Low)», le grandiloquent «Belong», et surtout le pop et lumineux «Counting Spooks».

Editors

«Violence», dispo. (Pias).

(Cédric Botzung/L'essentiel)