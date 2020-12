«L’essentiel»: Qui se cache derrière C’est Karma?

C’est moi, Karma Catena, une jeune Luxembourgeoise et Portugaise qui passe son bac.

Quels sont les thèmes qui inspirent tes chansons?

Les sujets sociaux et politiques me tiennent beaucoup à cœur. J’écris beaucoup sur la condition de la femme. C’est assez important pour moi de les intégrer dans mes textes parce que ce sont des choses qui me touchent au quotidien.

Tes origines portugaises t’inspirent-elles aussi?

Je viens de sortir une chanson intitulée «Industrial Salt», qui parle de la migration de mes grands-parents du Portugal au Luxembourg dans les années 70. Ce qui est quelque chose qui m’a beaucoup chamboulée ces derniers temps. Après la musique traditionnelle du Portugal, le Fado est quelque chose de très émotionnel qui se retrouve aussi un peu chez moi parce que j’ai une tendance mélancolique dans ma musique.

Quelles sont tes influences?

Je m’inspire de Lorde, Björk, Charlie XCX et SHOPHIE.

Un nouvel EP, des passages dans des médias étrangers: comment vis-tu cela?

Je ne sais pas comment tout a pu aller aussi vite pour moi. J’y prends beaucoup de plaisir tout en m’étonnant tous les jours que des gens écoutent ma musique, qui est un peu abstraite parfois... J’ai eu vraiment beaucoup de chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment comme mon manager et mon label.

Tu es passée chez Jack et France Inter. Comment cela s’est-il passé?

J’ai commencé à travailler avec une agence de relation presse en France et ils m’ont trouvé ces dates. Maintenant, le but premier est de pouvoir me produire sur les scènes françaises, parce que je n’ai encore jamais joué là-bas. Et pour le reste on verra...

Est-ce qu’il y a une tournée prévue en 2021?

C’est difficile à dire parce que personne n’est vraiment certain de pouvoir en faire une. Mais on est en train de planifier un peu. En 2020 j’aurais dû jouer en Croatie, en Allemagne, en France, en Belgique, au Royaume-Uni et en Suisse. Mais il va y avoir des choses en dehors du Luxembourg en 2021.

C’est Karma «Farbfilm EP», disponible sur les plateformes.

(Propos recueillis par Noémie Koppe/L'essentiel)