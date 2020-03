Sur scène, James Blunt est bien plus qu'un lover

«Messieurs, si vous pensiez passer une soirée romantique, c'est râpé, car en rentrant, ce soir, votre femme va pleurer à cause de mes chansons tristes et pas sexy» lançait James Blunt en préambule du romantique «Goodbye My Lover». Une ballade intemporelle, à l'instar de l'incontournable «You're Beautiful».

Les années ne semblent pas avoir de prise sur le chanteur de 46 ans. Bonne gueule de gendre idéal, jean's et tee-shirt, son nouvel uniforme depuis qu'il a quitté l'armée, guitare en bandoulière, James Blunt fait dans la simplicité. Le Britannique alternait entre ses ballades, de son premier single "High" au récent «How Does It Feel to Be Alive», en passant par le poignant «Carry You Home», et ses titres plus enjoués, comme «The Truth» ou le dansant «Ok».

«Pendant 14 ans, j'étais perdu, mais j'ai retrouvé mon chemin» avouait James Blunt à propos de son sixième album, «Once Upon A Time», paru en octobre dernier. Un disque sur lequel l'Anglais opère un retour aux sources et se dévoile comme jamais. Il y dédie une chanson à ses enfants («The Greatest») et une autre à son père malade, le bouleversant «Monsters», interprété en fin de set. Avec ses chansons abordant l'amour, mais aussi la paternité et la mort, James Blunt prouve qu'il est plus qu'un lover.

(Cédric Botzung/L'essentiel)