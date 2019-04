Entourée, Pink enchaîne sur un nouvel opus

Pour les fans, l’attente avait été longue entre «The Truth About Love», sorti en 2012, et «Beautiful Trauma», paru en 2017. Mais cette fois, Pink a choisi d’enchaîner sans perdre de temps, en surfant également sur le succès de son septième album, écoulé à plus de 3 millions d’exemplaires, à travers le monde.

«Je travaille dessus depuis assez longtemps. Je n’ai jamais cessé d’écrire. J’ai énormément de choses à dire», a récemment confié, à propos de son dernier opus, la chanteuse américaine dans la célèbre émission d’Ellen DeGeneres. Pour ce huitième album, inspiré par la colère, notamment contre la politique menée par le président Trump, l’artiste de 39 ans a une nouvelle fois fait appel à des collaborateurs prestigieux. «Cette fois, tout le monde m’a donné son feu vert!», s’est enthousiasmée Pink, qui a pu travailler avec Dan Reynolds (Imagine Dragons), Max Martin, Shellback, Julia Michaels, Nate Ruess, Greg Kurstin, Teddy Geiger, Sasha Sloan, Beck, Ryan Tedder ou Sia.

L’interprète de «So What» avait dévoilé en février «Walk Me Home», un premier single coécrit avec Nate Ruess du groupe fun. Avant de sortir une ballade en duo avec Khalid, «Hurts 2B Human». Pink a aussi convié le chanteur Wrabel sur «90 Days», le rockeur Chris Stapleton sur «Love Me Anyway», ainsi que le trio électro Cash Cash sur le titre «Can We Pretend». Après une entame d’album orientée dance, l’Américaine revient à ses basiques, avec des chansons plus personnelles, («My Attic», «The Last Song of Your Life» ou «Courage»). Et c’est sur ses ballades qu’elle se montre la plus touchante.

(Cédric Botzung/L'essentiel)