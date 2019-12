Qui a le plus «cartonné» sur YouTube en 2019?

Le palmarès 2019 de YouTube a couronné PNL pour son clip «Au DD», qui avec plus de 128 millions de vues, a été la vidéo la plus regardée de l'année en France, selon le classement annuel publié ce vendredi.Dans ce Top 5 exclusivement urbain, les frères de Corbeil-Essonnes, qui se produiront à la Rockhal le 12 juin 2020, devancent le tube «Pookie» d'Aya Nakamura - qui a fait le show à Esch-Belval mardi dernier, «On Fleek» d'Eva avec Lartiste, le tonique «Coach» de Soprano avec Vincenzo, et le succès international «Zemër» de la chanteuse albanaise Dhurata Dora, avec l'artiste algérien Soolking.

Mister V arrive en tête du classement hors musique, avec le 2e épisode de sa vidéo «Rap VS réalité» et ses 27 millions de vues. Le rappeur-youtubeur, qui doit sortir bientôt son 2e album, devance la parodie de Vegedream par Joyca «Ramenez le grec à la maison», la fin du faux clash («On fait la paix») entre Squeezie et Cyprien, n°1 et n°2 de la plateforme en France, la vidéo de Cyprien sur la Roumanie, et la vidéo présentée par Mcfly & Carlito sur les «pires anecdotes sexuelles».

La vidéo la plus «likée» de l'année a été le court métrage de Cyprien au Japon, «Minori», avec près de 750 000 pouces bleus.

(L'essentiel/afp)