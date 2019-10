«Mes insomnies ont nourri mon disque»

«L’essentiel»: Après le premier EP l’an dernier, place au premier album. Comment te sens-tu?

Napoleon Gold: Ça fait du bien, c’est un soulagement. Ce fut un long processus d’un an et demi, car dix artistes ont collaboré à l’album. Il y a eu beaucoup d’allers-retours.

Les voix sont essentielles dans ta musique?

Oui, et je sens assez tôt lorsqu’un morceau a besoin d’une voix. J’envoie les tracks aux artistes, puis une fois les voix posées, je peaufine le tout.

Comment s’est fait le choix des collaborations?

Dès l’été 2018, la partie musicale était achevée. Nous avons fait beaucoup d’essais, et discuté avec le label (NDLR: il est signé sur le label américain Cinematic Music Group). Avec de bonnes surprises à la clé, comme le rappeur Jalen Santoy qui a fait un second couplet.Au niveau des collaborations, j’ai eu un peu la même approche que celle des albums de Gorillaz. Et j’ai toujours eu envie de faire une chanson en espagnol («Si te vas de la lluvia»), conçu comme une berceuse.

Comment s’est passé la composition du disque?

J’ai travaillé avec PH Trigano (ex Natas Loves You), nous nous sommes enfermés pendant une semaine dans une ancienne cidrerie en Normandie. J’avais besoin d’un œil extérieur, dans un souci de cohérence artistique.

Les influences sont très variées.

Oui, ça s’entend beaucoup sur l’album, ça va du grime au R’nB en passant le hip-hop ou la soul. Et je me suis rendu compte en écrivant l’album que la période de la fin des années 80 et le début des années 90, quand j’étais petit, m’ont beaucoup influencé et ont servi de fil conducteur.

Pourquoi le «Sunset Motel»?

Depuis tout petit, je souffre d’insomnies. Le Sunset Motel est un endroit imaginaire où je me réfugie dans ces moments-là. Elles sont au cœur du disque, qui est une compilation d’une nuit passée au Sunset Motel.

Le disque va-t-il être présenté sur scène?

Dans un premier temps, j’ai envie de laisser l’album vivre, le temps de le digérer. Mais je travaille sur le live, où je veux le rejouer différement, et un concept de lumières seront prêt au début de l’année prochaine. En novembre, je vais jouer à l’Ancienne Belgique, dans le cadre de la soirée «Luxembourg Sounds Like».

• Napoleon Gold. «Sunset Motel», disponible (Cinematic Music Group)

(Propos recueillis par Cédric Botzung/L'essentiel)