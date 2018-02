Un retour sous le signe des synthés pour MGMT

C’est ce qui s’appelle faire machine arrière. Pourtant, Andrew VanWyngarden (chant) et Ben Goldwasser (claviers), tous deux auteurs-compositeurs du groupe, étaient à peine nés quand The Cure, les Talking Heads, New Order, Pet Shop Boys ou encore OMD (tous référencés dans cet album) faisaient parler leurs guitares et leurs synthés.



Mais puisqu’ils avaient vu l’avenir en 2007 avec le bien nommé «Oracular Spectacular», leur disque rempli de hits («Kids», «Electric Feel», «Time to Pretend»), il était temps une décennie plus tard de prendre la Delorean à remonter le temps pour puiser directement dans cette période. Sur son deuxième album «Congratulations», porté par «Siberian Breaks», le duo s’offrait un contrepied au rayon psychédélique. En 2013, il a voulu casser son image de faiseurs de hits avec un troisième album éponyme hermétique.



Il fallait dès lors trouver le bon équilibre pour ne pas perdre les fans en route. «On voulait se reconnecter avec les gens, confirme Ben Goldwasser. Notre précédent disque était introverti, claustrophobique. Nous voulions refaire une musique qui provoque des émotions, plus dansante, chaleureuse». S’il puise musicalement dans les années 80, ce quatrième album raconte le temps présent. Et avec des titres comme «Little Dark Age», «When You Die» ou «Me and Michael», MGMT renoue avec la spontanéité de ses débuts.



• MGMT. «Little Dark Age», disponible (Sony).

(L'essentiel)