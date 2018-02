Le Zeltik 2018 a dévoilé son affiche

«C'est toujours difficile de devoir choisir parmi les groupes programmés, mais si j'avais des coups de cœur, ce serait The Rapparees, et leur hommage aux Pogues, ainsi que The Fusion Fighters, qui propose un spectacle de danse incroyable» s'enthousiasmait John Rech, le programmateur du Zeltik. Traditionnellement organisé le deuxième week-end du mois de mars, ce festival véhicule, au-delà de sa programmation, «un véritable état d'esprit», avec l'envie de «découvrir des groupes peu diffusés en radio».

Parmi les temps forts de cette 21e édition, on retiendra donc les rebelles The Rapparees et leur hommage aux maîtres du folk-rock irlandais, mais aussi le punk-rock de Celkilt, dont les prestations scéniques survoltées ont déjà marqué les esprits, le rock celtique des irlando-écossais de Mànran, les classiques d'Oysterband, qui célébrera son 40e anniversaire, ainsi que les références locales Schëppe Siwen et The Luxembourg Pipe Band.

Le Zeltik 2018 démarrera dès le vendredi 9 mars avec le Prélude celtique, avant que la grande célébration celtique ne prenne ses quartiers au Hall sportif LNBD Annexe Alliance, le samedi 10 mars, dès 18h. Le prix de la soirée est fixé à 25 euros.

Informations: www.zeltik.lu

(Cédric Botzung/L'essentiel)