Giveon peut remercier deux cadors de la musique

Le Californien de 26 ans est en pleine ascension depuis un an. Il doit son explosion en premier lieu à Drake. Le rappeur de Toronto l’a repéré et ils ont collaboré sur «Chicago Freestyle» sorti en février 2020. Ce single a permis à Giveon d’être signé sur un label et de sortir deux EP, dont un, «Take Time», était en lice aux Grammies en 2021. Le deuxième coup de pouce du destin est venu d’une autre star canadienne: Justin Bieber. Ils ont réalisé «Peaches», un carton.

«Je lui avais donné mon numéro parce qu’il était fan de mon EP "Take Time". Il m’a dit qu’il l’écoutait sans arrêt. Un jour, alors que j’étais en studio en train de bosser, il m’a appelé sur FaceTime pour me dire qu’il aurait voulu m’avoir sur un de ses morceaux», s’est souvenu Giveon pour Rolling Stone.

Cet ancien serveur dans un restaurant n’a pas hésité longtemps: «Je lui ai directement renvoyé un couplet et il m’a dit que c’était absolument génial». Ce fan de Barry White, Frank Sinatra ou Frank Ocean s’est en outre dit heureux de pouvoir montrer aux gens sa «polyvalence» grâce à ses duos dans le rap et dans la pop. «Je peux me plonger dans n’importe quel style musical tout en restant pertinent auprès des gens», a assuré celui qui travaille en ce moment «chaque jour» sur un premier album qu’il entend défendre sur scène.

(L'essentiel/Fabien Eckert)