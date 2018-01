MGMT sera en vedette au festival Siren’s Call

Avec MGMT et Eels en têtes d’affiches du Siren’s Call 2018, les fans d’indie-rock ont de quoi se réjouir. Le duo formé par Andrew VanWyngarden et Ben Goldwasser avait fait sensation en 2007 avec «Oracular Spectacular», chef-d’œuvre de rock psyché coloré d’électro. Après «Congratulations» (2010) et «MGMT» (2013), ce groupe imprévisible, dont ce sera la première venue au Luxembourg, va bientôt dévoiler «Little Dark Age», quatrième opus dont la sortie est prévue le 9 février.

Si les membres de la formation ont changé au fil des années, le Californien Mark Oliver Everett, alias «E», reste le maître à penser du groupe Eels, qu’il a fondé en 1995. Avec onze albums à son actif, et avant la sortie de «The Deconstruction» prévue en avril prochain, Eels demeure un groupe à part au sein de la scène indie américaine, et une valeur sûre. S’offrant les services de Daft Punk sur leur single «Overnight», les Australiens Parcels sont une des nouvelles sensations électropop. Tout comme les jeunes Londoniens Superorganism, collectif OVNI vu au dernier Sonic Visions et qui met la pop dans tous ses états. La pop synthétique de la Française Fishbach a, elle, marqué l’année passée.

Au total, ils seront douze groupes et artistes à fêter l’arrivée de l’été dans le cadre unique de l’abbaye de Neumünster et du Grund. Le projet électro du Luxembourgeois Pascal Schumacher (avec Maxime Delpierre), l’indie-rock des Néerlandais Klangstof, le folk raffiné de la Londonienne Nilüfer Yanya, l’électro glaciale du Français Molecule, ainsi que la soul d’Adam Naas, l’électro de Them Lights et du Luxembourgeois Ryvage seront également à l’honneur.

MGMT sera «LA» tête d'affiche du festival



Eels demeure un groupe à part.



Les Australiens Parcels sont une des sensations électropop.



Le groupe Superorganism met la pop dans tous ses états.



(Cédric Botzung/L'essentiel)