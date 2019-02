Paul Kalkbrenner a réuni les amoureux de la techno

C'est à 20h30, soit extrêmement tôt pour un DJ set, que Paul Kalkbrenner a lancé son spectacle à Luxexpo The Box vendredi soir. Vu la configuration des halls d'exposition, la soirée avait une ambiance plus festival que nuit en club. La dernière fois que la pierre angulaire de la techno minimaliste allemande a fait résonner ses sons au Luxembourg, c'était dans le cadre intimiste de l'Atelier. Deux ambiances très différentes.

Le show a débuté par une demi-heure de diaporama en noir et blanc de sa tournée 2018, le temps que les 3 000 spectateurs prennent leurs marques. Arrivé au crédits, un beat bien lourd est sorti des amplis, un grondement a émané de la salle et une mer de portables s'est levée.

Nouvel album

Dix ans après «Berlin Calling», Paul Kalkbrenner revenait avec un nouvel album «Parts of life». La recette reste du pure Kalkbrenner. Un son rêche et plutôt mélodique assez épuré. Son set est retransmis sur grand écran au milieu des lumières stroboscopiques. Le DJ allemand travaille chaque piste séparément, triturant les manettes de son tableau de bord, le crâne rasé légèrement luisant, sourcils froncés et le regard concentré, avec de temps en temps un sourire à la foule.

Le dispositif permet de se rendre compte du travail minutieux, pas que le public y fasse forcément attention, tout occupé qu'il est à kiffer sa soirée. Il se laisse porter au son d'une musique tour à tour planante et énergique, gorgée de claquements et autres réverbes. Débutée tôt, la soirée s'est terminée à 23h30 sur une marée de cris et de mains en cœur.

(L'essentiel/Séverine Goffin)