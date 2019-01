Lil Uzi Vert «en a fini avec la musique»

Nouveau coup de tonnerre dans le paysage hip-hop. Après Joey Bada$$ qui a annoncé qu'il ne sortirait plus d'album solo, c'est au tour de Lil Uzi Vert de mettre un terme à sa carrière musicale. Le malaise semble plus profond pour le rappeur de 24 ans, qui a indiqué sur Instagram «en avoir fini avec la musique. Je veux une vie normale. J'ai tout supprimé, je veux revenir en 2013».

Il y a cinq ans donc, quand l'artiste de Philly n'était pas encore célèbre. Lil Uzi Vert s'est fait un nom sur la scène «emo». Dans ce registre particulièrement en vogue, les rappeurs n'hésitent plus à mettre en avant leur détresse et leurs souffrances personnelles. À l'instar de Kid Cudi, précurseur du genre, et de Mac Miller, récemment décédé, ils sont aussi les plus nombreux à souffrir de dépression.

Reste à savoir si cette annonce soudaine a été murement réfléchie. Lil Uzi Vert devait sortir son nouvel album «Eternal Atake» cette année.

(th/L'essentiel)