Ses titres posthumes fuitent, ça agace maman

Juice Wrld était un acteur incontournable du hip-hop jusqu’à son décès en décembre 2019 à l’âge de 21 ans. Depuis lors, ses héritiers, au premier rang desquels se trouve sa mère, ont publié deux albums posthumes au succès monstre dont le dernier en date, «Fighting Demons», est sorti le 10 décembre 2021. Reste que d’innombrables inédits apparaissent régulièrement sur Internet et notamment sur la plateforme SoundCloud, rappelle «NME». Ce qui a le don de passablement énerver la maman du rappeur américain.

«Je peux comprendre les fuites, les gens l’aiment, mais c’est irrespectueux», a pesté Carmella Wallace dans «XXL». Elle a ajouté dans le magazine qu’il y avait une «manière appropriée» de sortir de la musique et que ce n’était pas ainsi qu’elle voyait les choses. «Laissez-nous vous donner le meilleur. La musique qui fuite n’est pas forcément propre et bonne. Elle a juste fuité et bien souvent ces morceaux ne sont même pas terminés. C’est un manque de respect pour sa mémoire», a encore insisté la mère de Juice Wrld. Et de préciser que son job était de publier de la «bonne musique»: «Et mon fils en a fait énormément.»

(L'essentiel/fec)