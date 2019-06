«Je me protège beaucoup plus de tout»

Elle a atteint un milliard d'écoutes sur Spotify. Ses billets de concert se vendent en une journée et certains coûtent jusqu'à 1 000 dollars au marché noir. En l'espace de deux ans à peine, Billie Eilish est passée du statut d'ado inconnue à celui de superstar. «Ça fait beaucoup, concède-t-elle dans Vogue. Mais pour l'instant, c'est plutôt parfait. Je n'ai rien à redire. Je suis assez contente».

Depuis ses débuts dans la musique, la chanteuse de 17 ans se sent plus sûre d'elle sur scène, même si son succès phénoménal a chamboulé sa vie au quotidien. «Il y a tellement de choses que j'avais l'habitude de traiter que je ne fais plus du tout et il y a tellement de choses que je n'avais jamais eu à traiter que je fais maintenant. C'est un étrange équilibre entre les deux. Je me protège bien plus de tout», confie la jeune femme.

Méfiante envers les «parasites»

Devenue plus mature que la plupart des filles de son âge, Billie sait que le showbiz peut être impitoyable. Selon elle, des «parasites» peuvent la détruire si elle ne fait pas attention à elle. Elle les compare à des fourmis tenues à l'écart des aliments par une clôture: «Si vous l'enlevez, toutes les fourmis vont manger la nourriture. C'est ce à quoi ressemble l'industrie de la musique. Ces gens veulent vous dire quoi faire et estiment que vous êtes leur création, car tout le monde veut fabriquer un produit».

Considérée comme «le nouveau visage de la pop», Billie trouve cette appellation agaçante. «Ce qui est étrange, chez les humains, c'est que nous pensons que nous devons tout étiqueter, mais il ne faudrait pas le faire», déplore l'Américaine. Quant à son futur dans la musique, l'artiste préfère ne pas trop y penser. «Ça me fait peur, avoue-t-elle. Je veux juste voir ce qui se passe et vivre dans l'espace dans lequel je suis en ce moment.»

(L'essentiel)