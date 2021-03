Lil Nas X accusé de corrompre la jeunesse

Lil Nas X a frappé très fort avec son nouveau clip, «Montero (Call Me By Your Name)» publié le 26 mars 2021. Avec plus de 30 millions de vues en trois jours, la vidéo du rappeur américain de 21 ans revisite la Bible en y mêlant enfer et paradis avec des références queer. On y voit notamment le jeune homme faire une danse lascive à Satan.

Si la vidéo cartonne sur le web, elle a aussi créé la polémique aux États-Unis. Des partis conservateurs accusent l’artiste de corrompre la jeunesse, avec de telles images. Le rappeur anglais Mint Chip s’est aussi offusqué sur Twitter, en postant une vidéo du rappeur donnant un concert dans une école. «Le système cible les enfants. Les fans de Lil Nas X sont principalement des enfants». Piqué à vif, Lil lui a répondu du tac au tac: «Il n’y a aucun système. J’ai pris la décision de créer ce clip. Je suis un adulte. Je ne vais pas passer ma carrière à essayer de plaire aux enfants. C’est ton taf».

«Ouvrir des portes à tant d’autres personnes queer»

Selon Lil, qui a fait son coming out en 2019, ce clip très personnel parle d’acceptation de soi. «Au cours de notre existence, on cache certains aspects de nos vies. On les enferme à double tour. Ici, c’est l’inverse. Bienvenue à Montero», dit-il en préambule de la vidéo. Quelques heures après sa diffusion, Lil, qui se nomme au civil Montero Lamar Hill, a publié une lettre adressée à lui plus jeune.

«J’y parle d’un gars que j’ai rencontré l’été dernier. Je sais que nous nous étions fait la promesse de ne jamais faire de coming out public, de ne jamais être ce genre de gay, de mourir avec ce secret, mais cela va permettre d’ouvrir des portes à tant d’autres personnes queer, et leur permettre de vivre tout simplement». Ses fans ont été nombreux à le soutenir dans sa démarche. «Le clip de Lil Nas X est tellement important. Il ne faut pas oublier que c’est un rappeur ouvertement gay, dans une communauté où ce n’est pas du tout commun», a tweeté l’un d’eux.

Comme si cela ne suffisait pas, Lil s’est associé avec la marque Nike pour lancer sa propre ligne de chaussures de sport tout aussi sulfureuses que son clip: les «baskets de Satan». Toutes noires et ornées d’un pentagramme, celles-ci contiennent… une goutte de sang humain! Le prix de la paire: 1 018 dollars. De quoi faire encore jaser…

there was no system involved. i made the decision to create the music video. i am an adult. i am not gonna spend my entire career trying to cater to your children. that is your job. https://t.co/SzjjYe2tf4 — nope (@LilNasX) March 27, 2021

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes"



Nike Air Max '97

????Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

️666 Pairs, individually numbered

$1,018

️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) March 26, 2021

(L'essentiel/lja)