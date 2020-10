«Je m'en fous qu'il n'aime pas les Noirs, je vote Trump»

Alors que de nombreuses célébrités afro-américaines se mobilisent pour inciter les citoyens à voter pour le changement lors de l'élection présidentielle, le rappeur 50 Cent a dévoilé un point de vue bien différent dans un post enflammé sur Twitter: «Je m'en fous qu'il n'aime pas les Noirs, votez pour Trump! 62%! Vous avez perdu la tête?».

WHAT THE F*CK! (VOTE ForTRUMP) IM OUT, ‍♂️F*CK NEW YORK The KNICKS never win anyway. ????‍♂️I don’t care Trump doesn’t like black people 62% are you out of ya fucking mind. pic.twitter.com/uZu02k2Dlz — 50cent (@50cent) October 19, 2020

En citant ce chiffre, le New-yorkais fait référence au programme fiscal du candidat démocrate Joe Biden, qui prévoit de taxer à plus de 60% les revenus supérieurs à 400 000 dollars en Californie et à New York City. Une proposition que Curtis Jackson III voit d'un très mauvais œil, lui qui a déjà frisé la faillite personnelle en 2016, après avoir contracté de multiples dettes.

Ce n'est pas la première fois que 50 Cent exprime sa sympathie à Donald Trump. En mars 2016, l'artiste avait été photographié à côté du milliardaire: «Moi et mon président, peut-être, seulement en Amérique», avait-il écrit avant l'élection.

À l'image de Kanye West qui avait également soutenu Trump, 50 Cent ne s'est pas fait que des amis en prenant une telle position. Les détournements, moqueries et critiques se multiplient depuis que le rappeur de 45 ans a posté son message.

RIP 50 cent's career! nobody gonna take you serious ever again greedy dick — Blank (@Wrenderings) October 20, 2020

50 Cent is a b*tch, it's official.



Doesn't want to pay tax.



Doesn't care about anyone living in the gutter, nobody from the 'hood.



Makes money from music about the struggle and from struggling fans paying for it.



Doesn't give a damn.



That's because he's a b*tch.#fiftycent pic.twitter.com/7TfSQoryTU — Lloyd Hardy????️ (@lloydhardy) October 20, 2020

(th/L'essentiel)