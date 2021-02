Hamza taclé par Booba à cause de ses «affiliations»

Hamza est sur le bon chemin pour décrocher un disque d’or. Son album «140 BPM 2», sorti le 5 février 2021, cumule près de 8000 ventes en une semaine rien qu’en France. Assez loin, toutefois, des 40’000 espérés par certains fans. «Plutôt 40k de Covid ouais!» a ironisé Booba sur Twitter avec un émoji qui pleure de rire. D’après raprnb.com, cette pique, restée sans réponse, ne doit rien au hasard. «Ce tacle est en partie lié aux affiliations de Hamza», estime le site.

Ce dernier a en effet invité Kaaris sur son album pour le titre «Hara-­Kiri». Inutile de rappeler que Booba et Kaaris se sont mené une longue guerre ponctuée par une mémorable bagarre à l’aéroport d’Orly (F) et un combat de MMA qui n’a jamais eu lieu. Autre facteur qui irriterait au plus haut point le Duc de Boulogne: Hamza est très proche de Damso, que le Parisien ne porte vraiment pas dans son cœur.

Les deux Belges ont d’ailleurs déjà collaboré par le passé sur trois morceaux et ils pourraient prochainement sortir un album ensemble. «On en a déjà parlé. Reste à trouver le temps. D’autant que nous avons déjà beaucoup de titres enregistrés», a glissé Hamza au «Parisien».

(L'essentiel/Fabien Eckert)