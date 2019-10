The Black Madonna est en rage. La réputée DJ de tech-house a découvert avec effroi qu'elle était programmée le 6 décembre 2019, à l'Intersect Festival à Las Vegas, un événement soutenu et organisé en partie par Amazon. Un comble pour cette militante anticapitaliste et écologiste.

«Mais c'est quoi ce bordel avec cette merde d'Amazon? Je n'ai absolument pas donné mon accord pour ça. Je n'ai reçu aucune offre ou documents allant en ce sens. Ma tête va exploser. Je suis tellement furieuse», s'est énervée The Black Madonna vendredi 18 octobre 2019 sur Twitter. Elle a affirmé qu'elle n'avait aucune idée de comment elle avait pu se retrouver sur le line-up avec Kacey Musgraves, Beck, Gesaffelstein, Foo Fighters ou Anderson. Paak: «Je vais maintenant essayer de démerder cette embrouille et je suggère à chacun d'en faire de même».

(L'essentiel/fec)