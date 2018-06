Bryan Adams a fait escale à la Rockhal

Bryan Adams, la mégastar canadienne aux millions de disques vendus, s'est produit à la Rockhal ce dimanche. Il a présenté son dernier opus «Ultimate», sorti en novembre, qui inclut ses plus grands tubes comme «(Everything I Do) I Do It For You», «Can’t Stop This Thing We’ve Started», «Summer of ’69», «Heaven»... ainsi que deux nouveaux morceaux.

(L'essentiel)