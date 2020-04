Marc Gasol se met dans la peau de Freddie Mercury

Il y a ceux qui jouent, comme Thomas Greiss, le gardien des New York Islanders (Hockey sur glace), avec leur chien, d'autres qui jonglent avec des rouleaux de papiers WC ou qui chantent sur des balcons. Depuis quelques semaines et le début de la crise du coronavirus, plusieurs athlètes se succèdent pour tuer la monotonie en imitant des personnalités connues ou des personnages fictifs, à l'image de Brendan Gallagher, joueur du Canadien de Montréal (Hockey sur glace), qui s'amuse à recréer des scènes épiques de séries télévisées. Ça mérite un coup d’œil.

Mais de toutes les imitations observées, celle de Marc Gasol est dans une classe à part. «We are the champions!» C'est ainsi que le basketteur espagnol des Raptors de Toronto aurait terminé son concert, comme Freddie Mercury avait bouclé son émouvante performance le 13 juillet 1985 à Londres, lors du Live Aid, qui avait réuni plus de 100 000 personnes au stade de Wembley. Cette image est l'une des plus fortes et des plus symboliques de l'histoire de la musique.

Mercredi, Marc Gasol a fait réagir ses fans en se glissant dans la peau du légendaire chanteur du groupe Queen. La posture, son expression, l'habillement, c'est à s'y méprendre, ils se ressemblent tellement. Il n'y a que le micro qui était différent! En accompagnant sa publication de la phrase «We will, WE WILL rock you!» et du hashtag #wewillgetthroughthis («Nous passerons à travers ça»), le joueur de la NBA a laissé un message à transmettre aux gens affectés par la crise.

(L'essentiel)