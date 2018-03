The Weeknd fait le buzz avec un EP surprise

Quelques indices par ci par là, une bonne part de mystère puis une annonce surprise jeudi soir. Le chanteur canadien The Weeknd a réussi son opération buzz en dévoilant vendredi un EP de six titres, «My Dear Melancholy». Après une ascension continue et un statut de pop star aujourd'hui incontestable, l'auteur de «Earned It (Fifty Shades of Grey)» a profité de sa renommée acquise pour s'offrir un retour aux sources salvateur avec des sonorités plus proches de ses premières sorties («House of Balloons, «Thursday») que de l'album «Starboy».

Pour ce faire, Abel Tesfaye est allé chercher du côté de la «french touch» en s'entourant notamment de plusieurs producteurs electro français de renom. L'excellent Gesafellstein est présent, tout comme Guy-Manuel de Homem-Cristo, moitié du groupe Daftpunk.

tonight Une publication partagée par The Weeknd (@theweeknd) le 29 Mars 2018 à 9 :42 PDT

L'annonce de la sortie du projet a en tout cas entraîné un flot d'enthousiasme sur les réseaux sociaux. La sortie d'un album a d'abord été évoquée par plusieurs fans, avec notamment des participations de Lana Del Rey et Travis Scott. Le rappeur de Houston avait été le premier à entretenir le suspense, évoquant un album «effrayant» au sens positif du terme.

Abel new album is scray. It’s like when I first heard him for the first time. Fuckkkkkk !!!!! — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) 2 mars 2018

Les fans devront pour l'instant se contenter d'un EP et d'une prestation en tant que tête d'affiche au festival Coachella. En attendant plus...

