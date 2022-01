À Las Vegas, Adele touchera une petite fortune

Adele n’aura pas besoin de jouer à la roulette ou au Blackjack pour toucher le jackpot à Las Vegas. D’après les informations du «Sun», la chanteuse de 33 ans touchera plus de 600 000 euros pour chacun des concerts qu’elle donnera au Colosseum, le théâtre du Caesars Palace. Et quand on sait que la star qui a battu un record avec «Easy On Me» se produira chaque vendredi et chaque samedi entre le 21 janvier et le 16 avril 2022, le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne risque pas d’être dans le besoin. Elle touchera au total pour l’ensemble de ses concerts 12 millions d'euros.

Une partie de son cachet proviendra de la vente des billets, dont le prix varie de 85 à 685 dollars. L’autre résultera des produits dérivés qui seront proposés aux fans de l’interprète de «Oh My God». En plus de tout cet argent, celle qui ne veut que des personnes vaccinées à ses shows, profitera de nombreux avantages, ajoute le tabloïd.

Parmi eux, la mise à disposition d’une suite normalement facturée 35 000 euros la nuit, d’un majordome, d’un assistant, d’un chauffeur et d’une équipe de sécurité. Et ce n’est pas tout. Adele et ses invités pourront manger et boire gratuitement dans tous les restaurants et bars du Caesars Palace. «L’établissement a sorti le tapis rouge pour être certain qu’elle soit traitée comme la superstar qu’elle est», a confié un informateur au «Sun».

Malgré ces chiffres impressionnants, Adele ne sera pas l’artiste qui aura gagné le plus d’argent par concert proposé durant une résidence à Las Vegas. En 2012, Rod Stewart avait empoché 2,2 millions d'euros par show au Colosseum, tandis que Lady Gaga aurait touché 835 000 euros pour chacune de ses prestation au MGM Park Theater durant sa résidence, entre 2017 et 2019.

