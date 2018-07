Ringo Starr a mis les classiques à l'honneur

À n'en pas douter, Ringo Starr peut compter sur le soutien de ses amis, les musiciens composant son All Star Band. C'est d'ailleurs aux notes de «With A Little Help From My Friends» que le batteur historique des Beatles concluait son show. S'il a sorti son 19e album solo «Give More Love» à l'automne dernier, c'est parmi les classiques des Beatles et des groupes respectifs de ses musiciens, que l'artiste de 77 ans avait choisi ses chansons.

Affûté, loin de faire son âge, Ringo Starr prenait place sur le devant de la scène en début de set, entonnant «It Don't Come Easy», extrait de sa discographie en solo, avant de s'installer derrière sa batterie. «Quand je faisais partie des Beatles, j'ai écrit beaucoup de chansons. Mais peu ont été enregistrées» plaisantait celui qui évolua au sein du Fab Four de 1962 à 1970, en lançant «Don't Pass Me By», suivi de l'intemporel «Yellow Submarine».

Derrière ses fûts, Ringo Starr présentait ses talentueux comparses. Bassiste de 10cc, Graham Gouldman reprenait «Dreadlock Holiday» et «I'm Not In Love». Le guitariste de Toto Steve Lukather enchaînait les solos sur «Rosanna» ou «Hold The Line» et Greg Rolie, claviériste de Journey, démontrait tout son talent. Le batteur Greg Bissonette, le guitariste Colin Hay et le percussionniste Warren Ham complétaient cette «dream team», au sein de laquelle Ringo disait «n'être jamais seul».

(CB/ L'essentiel)