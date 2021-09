Le phénomène Måneskin fera étape à Belval

Après avoir joué au Global Citizen, à Paris, le week-end dernier, aux côtés d’Ed Sheeran ou Doja Cat, Måneskin attaquera sa tournée «Loud Kids on Tour 2022» mi-décembre, qui quadrillera l’Italie et dont les temps forts seront le Rock am Ring et le Rock im Park.

Bonne nouvelle pour les fans du groupe de rock italien au Luxembourg, la tournée fera également étape à la Rockhal, le samedi 12 février 2022. Après son triomphe lors de l'Eurovision en mai dernier, Måneskin viendra distiller son rock brut et glam au Grand-Duché. Les billets seront en vente le jeudi 30 septembre à 12h, sur le site Internet de la salle de concerts d'Esch-Belval.

Composé de Damiano au chant, Victoria à la basse, Thomas à la guitare et Ethan à la batterie, la formation est passée en quelques années des rues de la capitale italienne à une renommée internationale. Après «Il Ballo Della Vita» en 2018, Måneskin a sorti son deuxième album studio, «Teatro d’ira: Vol. I», en mars dernier.

(Cédric Botzung/L'essentiel)