Ed Sheeran et Elton John vont-​​ils détrôner Mariah?

Intitulée sobrement «Merry Christmas», la chanson interprétée par Ed Sheeran et Elton John, sortie vendredi, compte déjà plus de 11,98 millions de vues sur YouTube et trotte déjà dans la tête de nombreux d'entre vous. Au point de détrôner le célébrissime «All I want for Christmas» de Mariah Carey sorti en 1994? Pas si sûr...

Ce dernier est encore plus que jamais solidement N°1, avec un record célébré par la diva ce week-end. «J'ai pété un câble! Un milliard! «Ces chiffres sont incroyables»: elle n'en revient toujours pas du succès de son titre. Il a en effet été streamé plus d'un milliard de fois, classé N°1 des titres de Noël de tous les temps par Billboard et certifié disque de diamant soit 10 millions de ventes. «Diamonds are a girl’s best friend», a simplement écrit sur Instagram la diva en brandissant son prix.

Il y a quelques années, The Economist avait calculé que cette chanson lui apportait quelque 2,6 millions de dollars par an.

C'est une période que l'interprète de «Hero» aime par-dessus tout. «J’ai eu quelqu’un dans ma vie – on ne dira pas de nom – qui n’aimait pas Noël. Et je lui ai dit un truc du genre : "Eh bien tu es avec la mauvaise personne alors, chéri"», a-t-elle lancé dans une émission sur E! News, quelques jours avant son concert spécial Noël diffusé vendredi sur Apple TV+. Pour partager sa vie, «tu dois aimer Noël», a-t-elle indiqué.

(mc/L'essentiel)