Thirty Seconds to Mars jouait en terrain conquis

Drapé dans sa tunique-peignoir, le gourou faisait s'accroupir la foule, qui se levait ensuite comme un seul homme, et sautait sur «Up in the Air». Comme un symbole de la fidélité des fans envers Jared Leto. Lunettes de soleil vissées sur le nez, la star occupait quasi-seul une scène finalement assez vide, épaulée par son frère à la batterie et quelques musiciens dans l'ombre. Quoiqu'il en soit, les fans reprenaient en cœur les refrains, comme sur «This Is War», sur lequel étaient lâchés des dizaines d'énormes ballons.

L'attente avait été longue pour les fans. Quatre ans après sa seconde participation au Rock-A-Field, Thirty Seconds to Mars faisait son grand retour au Luxembourg, dans le cadre du «Monolith Tour». Au printemps dernier, les Californiens avaient dévoilé «America», successeur de «Love, Lust, Faith and Dreams», paru en 2013. Un cinquième album qui accentuait le virage pop et l'électro.

Cet opus était à l'honneur, avec les singles «Walk on Water», «Dangerous Night» et «Rescue Me», sur lequel Jared Leto faisait monter des fans sur scène pour danser avec lui. Les programmations électro étaient de la partie («Hail to the Victor»), côtoyant des mélodies pop. Les Californiens rendaient hommage à leur ville («City of Angels») et livraient d'anciens hits («From Yesterday»). Reposant presque sur le seul Jared Leto, la formule fonctionne toujours auprès des fans, réunis par dizaines sur scène pour le grand final.

(Cédric Botzung/L'essentiel)