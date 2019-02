«J'ai pleuré quand j'ai composé cet album»

Attendu depuis la fin de l'année dernière, Offset dévoile ce vendredi son premier album «Father of 4», un disque très personnel puisque le rappeur des Migos a choisi de mettre en avant ses quatre enfants: Jordan, 9 ans, Kody et Kalea, 3 ans et Kulture, sept mois, née de son union avec Cardi B.

La séparation du couple fin 2018 a d'ailleurs probablement retardé la sortie du projet. Pas dans les meilleures dispositions pour se lancer à ce moment, l'artiste de 27 ans peut désormais se concentrer sur sa carrière musicale, puisque madame a finalement décidé d'accorder une seconde chance à son mari infidèle.

Les méandres amoureux d'Offset transpirent dans ses textes, autant que sa volonté de s'affirmer comme un bon père de famille assagi.

Cardi B sur la liste des invités

«J'ai pleuré lorsque j'ai fait cet album, car je parle de mon histoire, de mes enfants», explique-t-il. Ou la destinée d'un gamin venu des bas-fond d'Atlanta pour s'imposer dans le star-system avec toutes les remises en question que cela implique.

«Je ne suis pas que perles, diamants et grandes maisons. J'ai des angoisses comme tout le monde. Je suis un être humain, et je voulais partager ça», confie-t-il.

Sur le plan musical, les amateurs du genre ne devraient pas être déçus. Entièrement produit par Metro Boomin et Southside, deux des producteurs les plus en vue dans le rap, l'album compte son lot de collaborations au sommet: Travis Scott, J. Cole, 21 Savage, Gunna, Quavo, Gucci Mane et bien évidemment sa dulcinée Cardi B. Comment aurait-il pu en être autrement?

