Le clip de quatre rappeurs jugé trop violent

La vidéo des quatre rappeurs 50 Cent, 6ix9ine, Uncle Murda et Casanova est très violente. Les coups de feu et les provocations contre les forces de l'ordre se succèdent à un rythme effréné. Cette mise en scène explosive a été imaginée par Eif Rivera, pointure dans le monde du hip-hop, qui a déjà collaboré avec Lil Wayne, Fat Joe, Young Jeezy ou French Montana. Elle fait un tabac. En quelques jours plus de 13 millions de personnes ont déjà visionné le titre de 50 Cent, 6ix9ine, Uncle Murda et Casanova.

Ce nombre n'a pas fini d'augmenter puisque Internet est le seul endroit où il est possible de voir «Get the Strap». Le clip a en effet été jugé trop brutal pour passer à la TV, comme l'a affirmé 50 Cent sur Instagram. Le New-Yorkais a confié que les chaînes lui avaient demandé beaucoup trop de changements avant qu'elles n'acceptent de le diffuser. Il a refusé, tout en affirmant que «Get the Strap» n'avait pas besoin du concours de la télévision pour avoir du succès.

La réflexion de 50 Cent illustre comment le web a complètement redistribué les cartes de l'industrie musicale. Il y a de cela une dizaine d'années, un tube ne pouvait pas naître sans une diffusion massive à la radio et à la TV. Alors qu'aujourd'hui, nombre de hits, surtout dans le hip-hop, sont le résultat du plébiscite des internautes sur les plateformes de streaming, audio et vidéo.

(L'essentiel/jde)