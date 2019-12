Voici les trois têtes d'affiches de Coachella 2020

À moins de quatre mois du festival Coachella, en Californie, le nom des trois têtes d'affiches ont déjà fuité. D'après le site américain Us Weekly, les rockeurs de Rage Against the Machine, le rappeur Travis Scott et le chanteur Frank Ocean seront tout en haut de l'affiche pour cette édition 2020.

La présence de Frank Ocean, particulièrement rare sur scène, devrait susciter l'excitation parmi les fans. Les membres de Rage Against The Machine fêteront, eux, leur réunion dix ans après leur dernière scène ensemble. Ils s'étaient déjà produit à Coachella en 2007.

Présent en 2017 pour sa part, Travis Scott s'est depuis imposé comme l'un des rappeurs les plus populaires de la planète. Le natif de Houston est particulièrement réputé pour ses prestations lives survitaminées.

L'affiche complète de Coachella devrait logiquement être dévoilée durant la première semaine de janvier.

Organisé sur trois jours, Coachella a lieu tous les ans à Indio, dans le désert californien. Le premier week-end se déroulera du vendredi 10 au dimanche 12 avril. Les mêmes artistes se produiront au même endroit le week-end suivant (17-19 avril). Coachella s'est imposé au fil des années comme le festival de musiques actuelles le plus réputé de la planète.

(th/L'essentiel)