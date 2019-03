Mike Shinoda veut exorciser sa peine

«Sur cette tournée, j’essaie de fonctionner différemment de Linkin Park. On nous demandait de fournir une ou deux setlist que l’on jouait pendant des mois. Là, je veux conserver la magie, donner une véritable expérience. Je change souvent les morceaux pour surprendre le public», explique Mike Shinoda, dans un entretien accordé il y a peu au site de Virgin Radio.

Mike Shinoda

Samedi, 20 h, à Luxexpo The Box, à Luxembourg-Ville. Entrée: 45 euros.



Début mars, le chanteur et rappeur de Linkin Park a lancé la deuxième phase de son «Post Traumatic Tour», une tournée qui fait étape au Luxembourg samedi.

Célébrer la mémoire de Chester Bennington

Pour l’artiste américain de 42 ans, comme pour de nombreux fans du groupe de rock américain, la mort brutale de son acolyte Chester Bennington en juillet 2017 fut un véritable traumatisme. Et c’est à travers la musique que Mike Shinoda a choisi d’exorciser sa peine et sa douleur, avec notamment «Post Traumatic», son premier album solo sorti sous son nom en juin 2018, un an après le drame.

Le rappeur et chanteur, auteur de «The Rising Tied» avec son projet Fort Minor en 2005, a livré à ses fans un disque poignant. Naviguant entre ses titres personnels, comme «Crossing A Line», «Lift Off» ou «Make It Up As I Go», les classiques de Linkin Park («Numb», «In The End») et de Fort Minor («Remember the Name»), Mike Shinoda n’aura qu’un objectif, célébrer la mémoire de Chester Bennington.

(Cédric Botzung/L'essentiel)