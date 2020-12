Le dernier voyage lunaire de l'icône Kid Cudi

Dix longues années, c'est le temps qu'il aura fallu à Kid Cudi pour boucler son influente trilogie. Pièce majeure des années 2010, plus pour son impact que pour sa qualité pure, «Man On The Moon» a inspiré toute une génération de rappeurs et de mélomanes. Sans Kid Cudi, difficile d'imaginer l'émergence d'un Travis Scott. «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» de Kanye West aurait-il été l'album de la décennie sans le «kid» de Cleveland. Quid de «808s and Heartbreak», opus révolutionnaire à sa sortie en 2008 et flanqué du sceau de Scott Mescudi?

Autant de questions qui laissent songeur sur la place de Kid Cudi dans le paysage musical. Au gré de tentatives parfois hasardeuses, l'artiste s'est trompé (souvent) mais est resté une figure indéboulonnable dans le cœur des fans (tout le temps). Il n'y a qu'à voir la vigueur avec laquelle ces derniers ont célébré la sortie du troisième volet de la trilogie tout au long de la semaine.

Un dernier essai forcément moins surprenant que le premier, mais qui conserve ses légendaires trips hypnotiques et plongées psychédéliques dans son univers torturé. Des problèmes de santé mentale, des addictions, des fêtes puis des rechutes avant la rédemption, Kid Cudi n'a pas abandonné ses confessions lunaires si singulières dans un paysage hip-hop encore très marqué par le grand rêve américain «argent et succès».

Pour prolonger la mélancolie sans paraître daté, l'Américain a fait appel aux faiseurs de hits Take a Daytrip et Mike Dean, Plain Pat se chargeant de coller au son originel. FINNEAS (frère de Billie Eilish), Nosaj Thing et le génial Kevin Parker de Tame Impala ont, eux, été choisis pour donner une couleur plus éclectique à un album aux confins des genres.

Les plus critiques y verront une version datée de Travis Scott, comme si l'élève avait dépassé le maître, d'autres célébreront la magie qui opère toujours, comme sur «Tequila Shots», le morceau d'ouverture. Et peut-être même une lueur d'espoir avec ce «To be continued...» (à suivre), prononcé par la petite fille de l'artiste à la fin du dernier morceau «Lord I Know». Qui a dit qu'il fallait s'arrêter de rêver?

(Thomas Holzer/L'essentiel)