«Je suis passée d’une adolescente à une femme»

La chanteuse n’a peut-être sorti que deux albums, mais elle a déjà bien roulé sa bosse dans la musique. Elle a notamment fait des cartons tout autour du globe avec des collaborations. On se souvient notamment de «This One’s For You» (2016) avec David Guetta ou «Symphony» (2017) avec Clean Bandit. Avec en plus «Lush Life» (son premier single sorti en 2015), la Suédoise de 23 ans dépasse allègrement les deux milliards d’écoutes rien que sur Spotify. Pas de quoi pourtant lui mettre la pression lors de la création de «Poster Girl», sorti début mars 2021.

«Cela fait quatre ans que j’ai sorti mon premier album, «So Good». J’avais 19 ans à l’époque et j’en ai maintenant 23. Beaucoup de choses se sont passées pendant ces quatre années, je suis surtout passée d’une adolescente à une femme», résume Zara Larsson lors d’une interview via Zoom. Selon elle, son disque est résolument positif: «Il y a une aura pleine de bonne énergie. Je n’ai pas fait cet album pour un monde en pandémie. Mais, ça colle parce que je pense que nous avons tous besoin de positivité, de quelque chose sur quoi danser dans le salon.»

Un disque positif

Pour ce disque, Zara s’est entourée de cadors de la production dont Justin Tranter, Julia Michaels ou encore Max Martin. L’homme a produit des tubes à la pelle pour Ariana Grande, Katy Perry, The Weeknd, Maroon 5 ou encore Taylor Swift. La chanteuse a confié qu’elle avait ressenti de l’appréhension à travailler avec ces stars de la création musicale à cause de sa timidité. Ce sentiment s’est heureusement vite dissipé: «Les producteurs ont su rapidement me mettre à l’aise et m’ont fait me sentir en confiance. D’après ce que j’ai pu voir d’eux, plus on a de succès, plus on est humble. Tu n’as plus besoin de prouver aux autres que tu as réussi. Si ce que font ces producteurs est encore pertinent aujourd’hui et qu’ils continuent d’avoir du succès après tant d’années, c’est aussi parce qu’ils n’ont pas peur d’apprendre.»

Concernant ses statistiques folles sur Spotify (le single «Lush Life» avoisine le milliard d’écoutes), l’interprète d’«Uncover» n’en revient toujours pas. «Tu ne peux pas appréhender un chiffre aussi important à part dire «Oh, ça fait beaucoup!» C’est fou», a soufflé Zara, avant de préciser qu’elle ne faisait pas de la musique pour les chiffres du streaming. «Mais bien sûr, je veux que le plus grand nombre possible de personnes écoutent ma musique», a-t-elle encore glissé dans un sourire.

(L'essentiel/Fabien Eckert)