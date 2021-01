Mark Ronson et Diplo réactivent Silk City

Bonne nouvelle en ce début 2021 pour les amateurs de musique électronique et de house nineties en particulier. Le Britannique Mark Ronson et l’Américain Diplo ont annoncé le come-back de leur duo, Silk City. Ronson a publié sur ses réseaux sociaux: «Nous sommes de retour. J’ai entendu dire que vous aviez besoin de danser?»

Diplo, lui, a partagé un lien sur Twitter qui renvoie sur un mystérieux site, The New Love Club. Il y est indiqué une «ouverture prochaine». En cliquant sur un onglet, on tombe sur une playlist Spotify concoctée par Silk City. Un autre indice a surgi sur la Toile, jeudi. La chanteuse Ellie Goulding a partagé elle aussi un extrait diffusé la veille par le duo. Et elle aussi renvoie sur le site The New Love Club. Il y a donc fort à parier que le morceau que sortira Silk City prochainement sera avec la Britannique.

Le duo a sorti une poignée de morceaux en 2018. Il s’est forgé un joli succès, notamment grâce au single «Electricity», chanté par Dua Lipa. Le morceau a été récompensé par le Grammy Award du Meilleur enregistrement dance. Pas une surprise tant Mark Ronson que Diplo sont des cadors de la production. Le premier a explosé avec le tube «Uptown Funk» après avoir produit des titres pour Amy Winehouse, Adele ou Lady Gaga. Le second est un touche-à-tout de génie. Il est la tête pensante de Major Lazer et a formé le supergroupe LSD avec Labrinth et Sia ou encore formé le duo Jack Ü avec Skrillex.

(L'essentiel/fec)