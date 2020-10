«En ce moment, je devrais être assise en classe»

Il y a un an encore, personne ne connaissait la jeune chanteuse de 16 ans. «Anissa» a changé son destin. L’immense succès viral sur TikTok du titre au printemps 2020 a permis à Wejdene de publier deux clips qui cumulent des millions de vues, de signer sur une major et de sortir son premier album R’n’B, «16», fin septembre 2020.

C’est fou ce qui vous arrive en si peu de temps, non?

C’est énorme, grandiose. Je vis un rêve éveillé. Ça ne me fait pas peur. J’ai l’impression que désormais je fais un peu partie du monde des stars que je vois à la télé. Jamais je ne me serais dit que je ferais de la musique mon métier. Il y a trois ans, je ne savais pas ce qu’était un producteur et encore moins un label.

Dans votre album, «16», vous racontez comment votre vie a changé depuis votre succès.

Oui. À l’heure où je vous parle, je devrais être assise en classe. Je n’ai pas mis les études de côté, je fais le lycée à la maison. Après, tout n’est pas vrai dans mes titres. J’écris en fonction d’un thème: la tromperie, les mecs ou l’amour.

Vous chantez comme vous parlez.

Complètement. C’est du Wejdene. On dit que ça s’appelle une identité musicale. J’aime les paroles légères et sans prise de tête.

Même avec des fautes de français ou de syntaxe…

Oui, mais c’est involontaire et je n’en suis pas fière. Bon, j’en joue aussi. Sur la pochette du disque, je suis assise à côté d’un Bescherelle (ndlr: livre de référence sur la langue française).

Votre recette pour durer dans la musique?

Ne pas trop bomber le torse, rester simple, naturelle et ne pas oublier d’où on vient. Et naturellement, sortir des hits et encore des hits.

Vous avez fait sensation fin septembre 2020 en postant une photo de vous et d’Aya Nakamura. Une collaboration en vue?

J’espère bien! Elle est un modèle pour moi. Elle fait partie des artistes féminines les plus écoutées dans le monde. C’est ouf! Elle ne peut rivaliser avec personne.

(L'essentiel/Fabien Eckert)