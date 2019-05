«La pop vole toutes les tendances du rap»

Oubliez les gamins de l'université Columbia, «bobos» de l'Upper Westside venus apporter un vent de fraîcheur sur le rock new-yorkais à la fin des années 2000, Vampire Weekend a bien grandi. Au point de s'imposer comme l'un des groupes majeurs de l'indie au fil des années.

Un statut construit à coups d'albums références, de «Contra» à «Modern Vampires of the City» en 2015. Quatre ans après ce dernier classique, les prodiges de la Big Apple sont de retour avec «Father of the Bride», disque plus mature. Ezra Koenig, le chanteur du groupe est devenu père, et a plus ou moins cédé aux sirènes de l'Ouest. « J'ai fini par me l'avouer quand mon fils y est né l’été dernier. Je ne faisais pas que passer un peu de temps à Los Angeles. J'y avais une famille», explique le leader du groupe dans Les Inrocks.

Le signe d'un certain déclin new-yorkais en termes de tendance musicale, au profit des inspirations californiennes. Cela concerne très largement le paysage hip-hop, et de plus en plus le rock et la pop. Les puristes de la Grosse Pomme peuvent toujours enrager, le virage de Koenig et de sa bande s'apparente à un coup gagnant.

Des tubes rock à foison, quelques expérimentations et les participation de Danielle Haim et de Steve Lacy, petit génie du groupe «The Internet», «Father of the Bride» fait mouche dés la première écoute. À noter également la présence de DJ Dahi à la production, un des faiseurs de tubes hip-hop du moment. Mais pas question pour le groupe de basculer dans une sorte de pillage en règle du genre le plus écouté au monde actuellement.

«La pop vole les toutes dernières tendances du rap sans jamais reverser un centime à personne», dénonce dans Libération celui qui a furtivement tenté de monter un collectif hip-hop avant l'ascension du groupe. Une idée saugrenue, vite troquée contre un rock indie rempli d'influences exotiques, mais sans concession. Bien lui en a pris, près de 15 ans plus tard, Vampire Weekend bénéficie d'une aura quasi inégalée dans son registre.

(th/L'essentiel)