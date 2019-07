«Booba vs Kaaris», c'est fixé et signé!

Après plusieurs mois de tergiversations et provocations, il semblerait que le combat opposant les deux rappeurs français Booba et Kaaris ait bel et bien lieu. Le rappeur de Boulogne l'a révélé lui même sur les réseaux sociaux.

L'affrontement aura donc lieu à Bâle, en Suisse, devant 12 000 personnes, le 30 novembre prochain. Le poids lourd du hip-hop hexagonal a indiqué qu'il manquait simplement la signature de Kaaris, insinuant probablement que ce dernier hésitait encore...

Des propos vite démentis en vidéo par le natif d'Abidjan: «On a reçu ton torchon hier à minuit et il est signé, arrête de mentir aux jeunes». Autant dire que les relations entre les deux anciens amis semblent toujours au beau fixe...

Pour rappel, les deux protagonistes s'étaient déjà donné en spectacle il y a un an quasi jour pour jour à l'aéroport d'Orly. Boutiques saccagés, coups échangés, les rappeurs et leur entourage avaient provoqué le retard de plusieurs vols. Ils avaient été condamnés à 18 mois de prison avec sursis pour cette bagarre.

(th/L'essentiel)