Après l'orage, des éclairs sur scène

Pharrell Williams a monté pour la première fois le Something in the Water, dans sa ville natale de Virginia Beach. L'open air en bord de mer est plutôt mal parti vendredi 26 avril 2019 puisqu'il a dû annuler toute sa soirée à cause des intempéries. Reste que le lendemain, l'auteur de «Happy» avait de nouveau la banane.

Il a même scotché tout le monde avec son concert de 90 minutes «Pharrell Williams & Friends». Jay-Z, Diddy, Snoop Dogg, Missy Elliott, Usher, Busta Rhymes, Tyler The Creator ou Timbaland ont en effet joué avec lui. Rien que ça! A la fin de son festival, Pharrell s'est fendu d'un simple tweet, très sobre: «Virginia Beach, merci!». On ignore encore s'il y aura une édition en 2020.

(L'essentiel/fec)