Lost In Pain en pilier de la scène metal

Depuis bientôt une décennie, Lost In Pain a su asseoir sa réputation. Trois ans après «Plague Inc», le groupe de Niederkorn avait réuni ses fans pour dévoiler son troisième album, «Gold Hunters». Et avec ces jeunes musiciens luxembourgeois, nul besoin d’aller chercher très loin. Car, de l’or, ils en ont dans les mains.

Après une généreuse entrée en matière proposée par le metal instrumental sophistiqué de The Majestic Unicorns From Hell puis le hardcore dévastateur d’Everwaiting Serenade, Lost In Pain offrait une arrivée sur scène théâtralisée, dans un Club bien rempli. Le set débutait avec le morceau qui a donné son nom au nouveau disque, «Gold Hunters». Un album concept intégrant «une ancienne mythologie des Hannunaki».

Le public dans la poche

Devant Luca, le batteur, le guitariste Dario, la bassiste Nathalie et le chanteur et lead guitariste Hugo s’en donnaient à cœur joie, multipliant les «headbanging» synchronisés. Le leader du groupe posait des solos bien placés. Le metal old-school de Lost In Pain prenait toute sa dimension sur le rageur «Mining For Salvation», sur l’épique «Burnout», tandis que le batteur se fendait d’un solo en intro de «Justify».

Avec sa virtuosité et sa générosité, Lost In Pain se mettait le public de la Rockhal dans la poche. Un public avec qui il prenait rendez-vous, pour fêter les dix ans du groupe en décembre.

