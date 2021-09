Doja Cat reste silencieuse sur ses records

En l’espace de quelques jours, l’Américaine Doja Cat, qui n’a pas toujours été sobre, a explosé deux records sur Spotify. Elle est devenue la rappeuse la plus rapide de l’histoire à obtenir 2 milliards de streams avec un album, exploit réussi avec «Planet Her», sorti le 25 juin 2021. Et puis, avec le titre «Need To Know», elle est l’artiste féminine de hip-hop à avoir atteint le plus vite les 300 millions d’écoutes.

De ces deux incroyables performances, Doja Cat, 25 ans, n’a pipé mot. Il faut dire que la Californienne a d’autres chats à fouetter. La star vient de lancer sa ligne de maquillage et elle est l’ambassadrice d’une nouvelle boisson de Pepsi aux États-Unis. Pour celle-ci, elle a d’ailleurs tourné un clip publicitaire sur une reprise de «You’re The One That I Want», du film «Grease», qui vaut vraiment le coup d’œil.

(L'essentiel/jde)