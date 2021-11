Adele dévoile le bêtisier d'«Easy On Me»

Le clip de «Easy on me» a déjà été visionné plus de 137 millions de fois en trois semaines et pour aboutir aux 5'31 de séquence finale, il aura fallu pas mal de travail aux équipes d'Adele mais aussi beaucoup de patience et... de fous rires!

La chanteuse a publié ce jeudi le making-of du clip et on s'aperçoit que certaines scènes ont dû être tournées un certain nombre de fois. Notamment celle où la chanteuse doit glisser une cassette dans un autoradio plutôt... récalcitrant. Où quand elle doit quitter la maison avec une valise qui ne cesse de relever son manteau.

Ou encore la séquence où la chanteuse est assise au milieu d'un salon, les cheveux au vent, des partitions volantes tout autour d'elle. Certaines finissent inévitablement sur la bouche ou le front, déclenchant le rire si reconnaissable de l'interprète de «Rolling in the deep».

(mc/L'essentiel)