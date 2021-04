Cardi B veut «disparaître» pour finir son album

La New-yorkaise est devenu une valeur sûre du hip-hop. Elle n’a pourtant publié à ce jour qu’un seul album, «Invasion of Privacy» en 2018. L’interprète du sulfureux tube «WAP» compte bien remédier à cela en 2021. «Je me donne encore une semaine pour mettre en ordre mon business et m’assurer que tout roule. Ensuite, je vais disparaître un bon moment pour finir mon album», a livré Cardi B au magazine XXL, en précisant qu’elle n’avait «pas d’autre choix» que de le sortir en 2021.

Elle a révélé qu’elle avait dû stopper la création de ce disque très attendu en 2020 à cause de la pandémie: «Toutes ces choses autour du Covid m’ont découragée à publier mon album. Parce que quand j’en sors un, je veux pouvoir le défendre durant une tournée.»

L’artiste de 28 ans a aussi expliqué qu’elle voulait pouvoir promouvoir sa musique en face-à-face avec les gens. «Si je fais un marathon promotionnel, je veux rencontrer les gens, avoir une discussion avec eux. Je n’ai aucune sympathie à le faire par le biais d’un ordinateur», a-t-elle estimé. Elle entend aussi pouvoir organiser des fêtes à l’occasion de la publication de son disque: «J’adore les release party. J’aimerais en faire une à New York et une autre à Atlanta. Je veux voir les gens. Mais, pour le moment, je ne vais pas affréter un avion et envoyer 50 de mes potes à Atlanta pour que quelqu’un attrape le Covid. Ça, non».

(L'essentiel/fec)