Björk a offert un show onirique exceptionnel

Artiste atypique et géniale, Björk est depuis longtemps partie sur une autre planète. Si sa voix peut agacer certains, elle a su déployer un univers musical et visuel, à la fois poétique et unique. Samedi, l’Islandaise se produisait pour la première fois au Grand-Duché.

Avant le show, nous étions plongés dans une canopée d’un autre monde, nourrie de bruits d’eau et d’oiseaux. La chorale islandaise The Hamrahlid Choir offrait en préambule un moment hors du temps, avant que «Cornucopia» ne déploie toute sa magie. Plusieurs rideaux superposés ainsi qu’une toile de fond accueillaient des projections 3D d’une beauté inouïe, dans un décor exotico-futuriste offrant une scénographie fabuleuse.

Ni vidéos, ni photos

Déesse païenne arborant masque et perruque, Björk naviguait entre ses musiciens, flutistes, harpiste et claviériste, tous costumés et prenant part au ballet. Son dernier album, «Utopia», était à l’honneur, avec «The Gate» ou «Arisen My Senses». Les classiques de la chanteuse de 53 ans, comme «Venus as a Boy» ou «Isobel», aussi, avant que «Notget» ne conclue le set en beauté.

Samedi, les photographes n’étaient pas admis, et un message demandait aux fans de ne pas filmer, ni photographier. La diva est exigeante, mais lorsqu’elle débarque de sa planète pour nous offrir autant de magie, elle marque les esprits pour très longtemps.

(Cédric Botzung/L'essentiel)