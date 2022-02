50 Cent en concert à 240 km du Luxembourg

Avis aux fans de Curtis James Jackson III, dit 50 Cent: ils auront l'occasion de le voir en concert pas si loin du Grand-Duché. Il se produira au Sportpaleis d’Anvers le jeudi 16 juin, a annoncé ce vendredi, l’organisateur de concerts Gracia Live. Les tickets seront vendus à partir du mardi 22 février et devraient partir comme des petits pains.

Go, Go, Go,…Go Shorty!

Just fresh off his surprise guest performance at the 56th Superbowl Halftime Show, you can find 50 Cent In Da @sportpaleis on Thursday June 16th for an exclusive Benelux concert

Tickets on sale on Tue February 22nd at 10 am on https://t.co/qlsR7vHCoc pic.twitter.com/Gl8GN9xwXF