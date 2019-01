Ed Sheeran veut pousser les gamins vers la guitare

«Il y a de moins en moins de groupes et d'artistes qui utilisent des guitares. Peu d'enfants s'intéressent à cet instrument. C'est quelque chose que j'aimerais changer en mettant ces grattes de grande qualité, fabriquées en Irlande, entre les mains des plus jeunes et en les encourageant à apprendre et à progresser», a expliqué Ed Sheeran, en présentant sa marque lors du NAMM Show (National Association of Music Merchants Show) à Anaheim, en Californie.

La gamme de guitares acoustiques «à prix abordable» du Britannique de 27 ans est sortie sur le marché sous la marque Sheeran by Lowden. Cela fait des années qu'Ed Sheeran utilise, autant en studio que sur scène, les instruments du luthier George Lowden. Ce dernier a, pour l'anecdote, construit ses premières guitares aux débuts des années 1960 avec son père, constructeur de bateaux, en utilisant des fils de pêche pour les cordes.

