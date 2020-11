L’histoire d’un célèbre groupe de r’n’b à l’écran

A&E a annoncé la réalisation d’un long métrage de deux heures sur TLC. Il racontera le «voyage de la formation américaine féminine plus grande vendeuse de tous les temps, qui a ouvert nombre de portes avec sa musique, son message et son style». Les membres du groupe Tionne «T-Boz» Watkins et Rozanda «Chili» Thomas en seront les producteurs exécutifs aux côtés de Roger Ross Williams et Geoff Martz, deux cadors du documentaire. C’est la première fois que les chanteuses partageront leur histoire dans un film.

TLC, formé en 1992, est donc le girls band américain qui a vendu le plus de disques de tous les temps. Il en a écoulé plus de 85 millions d’exemplaires dans le monde. Le trio est également le seul groupe féminin à avoir remporté 11 disques de platine chez l’Oncle Sam pour un seul album, «Crazysexycool», paru en 1994. Côté récompenses, les chanteuses ont remporté quatre Grammies. En 2002, TLC a été frappé par un terrible drame lorsque Lisa «Left Eyes» Lopes a perdu la vie dans un accident de la route. Depuis, «T-Boz» et «Chili» se produisent en duo.

(L'essentiel/Julien Delafontaine)