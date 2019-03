Maren Morris a explosé un record de streaming

Dans ce style, sa galette «Girl» a obtenu le meilleur démarrage jamais réalisé aux États-Unis sur les plateformes de streaming pour une artiste féminine. Le disque, sorti le 8 mars 2019, a été écouté 23,96 millions de fois en une semaine, soit près de dix millions de plus que «Cry Pretty», de Carrie Underwood. «Je suis soufflée par ce soutien inconditionnel de mes fans, a réagi Maren. Ils criaient déjà les paroles de mes nouveaux titres lors de mon live le lendemain de la sortie de «Girl». C'est un choc d'avoir battu ce record».

Pour l'anecdote, dans l'émission TV «Watch What Happens Live», la chanteuse de 28 ans a révélé qu'elle a participé à de nombreux castings de télécrochets, sans être repérée. La Texane a notamment tenté sa chance dans «The Voice», «American Idol» ou encore «America's Got Talent». «J'ai été éjectée d'une tonne de programmes. Aujourd'hui, les candidats interprètent mes chansons durant leur audition. Bénéficier d'une telle exposition sur des grandes chaînes de TV et encaisser des chèques pour ces reprises sont une douce revanche», a-t-elle plaisanté.

(L'essentiel/jde)