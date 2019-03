Flume offre un vrai trip sonore et visuel

Comment revenir après le succès d’un deuxième album, «Skin», récompensé par un Grammy Award en 2017 et une tournée mondiale à guichets fermés? Flume crée la surprise en proposant un retour là où on ne l’attendait pas.

Après deux albums studio, «Flume» (2012) et «Skin» (2016), l’Australien de 27 ans a dévoilé mercredi dernier une mixtape surprise composée de 17 nouveaux morceaux, accompagnée d’un moyen métrage de 42 minutes. Dans celui-ci, réalisé par Jonathan Zawada, on suit Harley Edward Streten, de son vrai nom, dans un road-trip exotique et psychédélique à travers le désert et des villes fantômes.

Plusieurs invités

La mixtape débute sur les échos de «Hi This Is Flume», avant d’offrir une production déstructurée avec «Ecdysis». Flume ouvre ensuite la porte à ses invités. Le rappeur britannique Slowthai et le producteur californien HWLS collaborent avec lui sur «High Beams», tandis que le rappeur américain JPEGMAFIA s’invite sur «How to Build a Relationship».

Le prodige électro convie plus loin SOPHIE & Kucka sur «Voices», après avoir remixé avec Eprom le titre de l’Écossaise «Is it Cold in the Water?». Avec ses productions trap et ses plages atmosphériques, cette mixtape est un véritable trip visuel et sonore.

• Flume. «Hi This Is Flume», dispo. (Future Classic).

(Cédric Botzung/L'essentiel)