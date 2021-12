2022 débutera sous le signe du rock

Sorties rock confirmées

Si le rap reste la musique la plus écoutée dans le monde, les guitares ne sont pas encore prêtes à être remisées au placard. Plusieurs poids lourds ont ainsi annoncé leur retour pour le premier trimestre 2022: Billy Talent («Crisis of Faith», le 21/01), Korn («Requiem», le 04/02), Bastille («Give Me The Future», le 04/02), Slash feat. Miles Kennedy & the Conspirators («4», le 04/02) ou Placebo («Never Let Me Go», le 25/03). Jack White gratifiera ses fans de deux projets: «Fear of the Dawn» (08/04) et «Entering Heaven Alive» (22/07). Enfin, le groupe folk The Lumineers éclairera le début d’année avec «Brightside» (14/01).

Temps forts électros

À mi-chemin entre la pop et l’électro, le Belge Stromae a déjà annoncé son grand retour avec «Multitude» (04/03), tout comme les Anglais Metronomy («Small World», le 18/02). Le groupe Archive sortira son 12e opus «Call to Arms & Angels» le 8 avril, tandis que les mélomanes les plus pointus ne manqueront pas le retour du génie du dubstep Burial («Shock Power of Love»), prévu le 28 janvier.

Poids lourds attendus

À travers des interviews, des stars de la pop, du rock, du rap, du R’n'B ou de l’électro ont laissé entendre qu’elles dévoileraient leur nouvelle galette ces prochains mois. En tournée en 2022, Arctic Monkeys a glissé, qu’un nouvel opus arriverait l’an prochain. Le 14e album de Cure pourrait aussi être mis en orbite. Les poids lourds du rap Travis Scott et Kendrick Lamar devraient faire leur grand retour en 2022, même si le premier est encore secoué par le drame d’Astroworld. Tout comme les stars du R’n'B SZA et The Weeknd.

Le mystère demeure

Attendu depuis «Anti» paru en 2016, on reste toujours sans nouvelles de l’hypothétique nouvel opus de Rihanna. Enfin, Beyoncé pourrait, de son côté, sortir un nouvel album. Sans crier gare, comme à son habitude.

(L'essentiel/ Cédric Botzung)