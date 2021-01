Rag’n’Bone Man amorce son retour musical

Souvenez-vous à l’automne 2016, le public découvrait ce colosse britannique à la voix d’or sur le titre «Human», tiré de l’album du même nom sorti en février 2017. Le carton a été à la hauteur des 1m96 de Rory Graham, au civil. Une immense tournée à guichets fermés a suivi. Le chanteur, qui navigue entre pop et soul, a ensuite décidé de prendre une pause. On l’a toutefois retrouvé sur «Giant», single à succès du DJ star écossais Calvin Harris, début 2019. Depuis lors, Rag’n’Bone Man s’est fait très discret. Jusqu’au vendredi 29 janvier 2021 et la sortie de «All You Ever Wanted».

Ainsi que le chanteur de 35 ans l’a dit sur Instagram, ce single est le premier extrait de son deuxième album, «Life By Misadventure», attendu pour le 23 avril 2021. Le morceau, en dépit de son rythme rapide, est empreint d’une certaine nostalgie de l’artiste. «Je me sentais triste en regardant autour de Brighton et de Londres, là où j’ai grandi, en me souvenant de tous ces endroits sympas qui n’existent maintenant plus», a-t-il résumé au sujet du titre dans un communiqué relayé par Officialcharts.com.

(L'essentiel/fec)